16 400 ликвидированных оккупантов и много уничтоженной техники: свежие потери врага

В Генеральном штабе опубликовали свежую сводку о потерях российской техники и живой силы. Так, по состоянию на 26 марта уже не досчитаются около 16 400 наемников, которых отправили воевать против Украины.

Враг продолжает нести потери на всех возможных фронтах. Украинские бойцы уничтожают не только российскую технику, но и самих россиян. По состоянию на субботу, 26 марта, можем сказать о том, что оккупантов стало на 16 400 меньше.

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Потери врага по состоянию на 26 марта

Личный состав – около 16 400 человек;

Танки – 575 единиц;

Боевые бронированные машины – 1 640 единиц;

Артиллерийские системы – 293 единицы;

РСЗО – 91 единицы;

Средства ПВО – 51 единица;

Самолеты – 117 единиц;

Вертолеты – 127 единиц;

Автомобильная техника – 1 131 единица;

Корабли / катера – 7 единиц;

Цистерн с топливом – 73 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 единиц;

Специальная техника – 19 единиц;

Пусковые установки ОТРК / ТРК – 2 единицы.

Отметим, что все данные уточняются. В Генштабе отмечают, что точный подсчет усложняется, ведь боевые действия все еще продолжаются.

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