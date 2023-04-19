Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский предположил, что стороны могли обсуждать поставки вооружения из КНР в Россию. Об этом он рассказал 24 Каналу.

По теме Как Китай готовится к войне и мобилизации, спецтрибунал для Путина: о чем пишут западные СМИ

Китай может быть полезен России

Пионтковский заметил, что окончательное решение этого вопроса зависит от результата контрнаступления ВСУ.

Китай уже не успеет развернуть необходимые поставки, чтобы поддержать Россию во время наступления украинских сил, которое начнется в ближайшие недели,

– подчеркнул публицист.

Если же осуществится другой сценарий и выяснится, что Украину ждет длительный период борьбы на истощение, тогда Китай будет очень полезен для России.

"Видимо, именно это обсуждалось во время встреч Ли Шанфу с Путиным и Шойгу - как Китай будет поддерживать путинский режим довольно длительный период", - предположил Пионтковский.

Андрей Пионтковский о целях визита главы Минобороны Китая в Россию: смотрите видео

Выгодный сценарий для Пекина

Сценарий войны на истощение – самый выгодный для Пекина. По мнению собеседника, Китай имеет стратегический план полностью поглотить Сибирь. При этом он хочет экономически покорить всю Россию.

"А юридически он вернет себе территории, отторгнутые по Айгуньскому и Пекинскому договорам. Пекин заявил об этом, когда опубликовал карту России с китайскими названиями населенных пунктов за несколько дней до визита Си Цзиньпина в Москву", – отметил оппозиционный политик.

"И глава Китая последовательно придерживается своей стратегии", – подчеркнул Андрей Пионтковский.

Что известно о визите Ли Шанфу в Москву