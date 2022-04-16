Об открытии гуманитарных коридоров 16 апреля в своей телеграмме рассказала министр Ирина Верещук. Большинство из них заработает в Луганской области.
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Маршруты для эвакуации на 16 апреля
Из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара заработает гуманитарный коридор в Запорожье. Выехать можно будет на собственном транспорте.
Эвакуационные автобусы все еще не могут выехать за людьми. Причиной этого являются погодные условия, которые размыли дорогу на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.
- Северодонецк – Бахмут. Место сбора – проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут. Место сбора – РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут. Место сбора – улица Первомайская, 42.
- Горное – Бахмут. Место сбора – улица Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.
Маршруты эвакуации на 16 апреля / Телеграм Кирилла Тимошенко
Гуманитарные коридоры на Луганщине будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск,
– добавила она.
Напомним, что ранее и министр Ирина Верещук, и представители местной власти в горячих точках призвали горожан эвакуироваться, если такая возможность есть. К сожалению, оккупанты сейчас сосредотачивают всю свою силу на Востоке, поэтому активные боевые действия в этом регионе будут продолжаться.
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