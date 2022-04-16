Про відкриття гуманітарних коридорів 16 квітня у своєму телеграмі розповіла міністерка Ірина Верещук. Більшість із них запрацює у Луганській області.

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Маршрути для евакуації на 16 квітня

З Маріуполя, Бердянська, Токмака й Енергодара запрацює гуманітарний коридор до Запоріжжя. Виїхати можна буде на власному транспорті.

Евакуаційні автобуси все ще не можуть виїхати по людей. Причиною цього є погодні умови, які розмили дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям і містом Василівка.

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів – проспект Хіміків, 28.

Місце зборів – проспект Хіміків, 28. Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324.

Місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324. Попасна – Бахмут. Місце зборів – вулиця Первомайська, 42.

Місце зборів – вулиця Первомайська, 42. Гірське – Бахмут. Місце зборів – вулиця Гагаріна, 13.

Місце зборів – вулиця Гагаріна, 13. Рубіжне – Бахмут.



Маршрути евакуації на 16 квітня / Телеграм Кирила Тимошенка

Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ,

– додала вона.

Нагадаємо, що раніше і міністерка Ірина Верещук, і представники місцевої влади у гарячих точках закликали містян евакуюватися, якщо така можливість є. На жаль, окупанти зараз зосереджують усю свою силу на Сході, тож активні бойові дії у цьому регіоні триватимуть.

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