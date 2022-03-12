16 дней войны: по каким направлениям оккупанты продолжают наступление

Завершился 16-ый день войны России против Украины. В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте и о направлениях наступления российских оккупантов

Российские захватчики продолжают свое наступление. Однако наши защитники дают достойный отпор врагу.

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Какова ситуация на фронте

Днем 11 марта российские оккупанты нанесли удар по приграничным селам в Беларуси – Копаны, Бухличи и Верхний Теребежов. Это провокация, целью которой является привлечение белорусских войск к войне против Украины. К счастью, в результате этой атаки никто не пострадал.

На Полесском направлении оккупанты не наступали. Они продолжают держать рубеж в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Также захватчики проводили перегруппировку войск и восстанавливали свою боеспособность.

На Северском направлении оккупанты с частичным успехом пытаются наступать в направлении Зазимья и Вишенки. Кроме того, для того, чтобы заблокировать Чернигов, захватчики пытаются занять села Михайло-Коцюбинское и Шестовица.

На Слобожанском направлении враг не наступает и сосредоточил свои силы в таких населенных пунктах как Северодонецк, Сватово, Купянск, Великая Писаревка, Московский Бобрик, Лебедин. Свои резервы оккупанты пытаются перебросить в Сумы.

На Донецком и Таврическом направлениях российские захватчики сосредоточились на захвате Северодонецка и Мариуполя.

На Южнобугском направлении позиции не изменились. Отдельные вражеские подразделения закрепились в населенных пунктах Степное и Щербаки и продолжают выполнять задачи в районе Гуляйполя.

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