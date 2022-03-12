Російські загарбники продовжують свій наступ. Однак наші захисники дають достойну відсіч ворогу.

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Яка ситуація на фронті

Удень 11 березня російські окупанти завдали удару по прикордонних селах в Білорусі – Копани, Бухличи та Верхній Теребежів. Це провокація, метою якої є залучення білоруських військ до війни проти України. На щастя, унаслідок цієї атаки ніхто не постраждав.

На Поліському напрямку окупанти не наступали. Вони продовжують тримати рубіж у районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Також загарбники проводили перегрупування військ та відновлювали свою боєздатність.

На Сіверському напрямку окупанти з частковим успіхом намагаються наступати у напрямку Зазим'я та Вишеньки. Крім того, для того, щоб заблокувати Чернігів, загарбники села Михайло-Коцюбинське та Шестовиця.

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