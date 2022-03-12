16 дней войны: Зеленский обратился к украинцам в ночь на 12 марта

Владимир Зеленский обратился к украинцам после 16 дней войны, которую Россия начала против Украины. Президент сказал, что наши люди являются крепким народом стальной страны.

Соответствующее обращение президента появилось в ночь на 12 марта. То есть после 16 дней активной борьбы Украины за свою независимость.

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Крепкий народ стальной страны

Крепкий народ стальной страны! Именно так военные отвечают командованию в Кремле на вопрос, что мешало им захватить Украину за четыре дня,

– сказал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.

Добавил, что эта информация не проверена, но этот факт бесспорен.

Оккупанты не встретили никакой поддержки на нашей земле

Владимир Зеленский рассказал, что в Мелитополе оккупанты захватили мэра города Ивана Федорова.

Мэра, который мужественно защищает Украину и людей в своей общине. Очевидно, что это признак слабости захватчиков. Они не встретили никакой поддержки на нашей земле,

– заметил президент.

Добавил, что оккупанты рассчитывали на поддержку, потому что годами врали сами себе, что якобы в Украине ждут Россию.

Однако они не нашли коллаборантов, сдавших оккупантам города и власть, поэтому перешли к новой стадии террора, когда пытаются физически ликвидировать представителей законной местной украинской власти.

Новость дополняется…

Ночное обращение Зеленского за 11-12 марта: смотрите видео