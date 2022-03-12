Відповідне звернення президента з'яивилось в ніч проти 12 березня. Тобто після 16 днів активної боротьки України за свою незалежність.

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Міцний народ сталевої країни

Міцний народе сталевої країни! Саме так військові відповідають командуванню у Кремлі на питання, що заважало їм захопити Україну за чотири доби,

– сказав Верховний Головнокомандувач Збройних сил України.

Додав, що ця інформація не перевірена, але цей факт – безперечний.

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