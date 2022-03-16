С 16 марта возобновляется работа телефонов горячей линии аппарата Миграционной службы

С сегодняшнего дня, 16 марта, возобновляется работа телефонов "горячей линии" Государственной миграционной службы Украины.

Такую информацию сообщили на официальной странице МВД Украины в фейсбуке. Также напомнили номера телефонов службы и график работы.

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По вопросам предоставления административных услуг обращайтесь по номерам:

+38-050-138-29-11 (Vodafon) – только голосовые звонки;

+38-096-915-00-28 (Киевстар) – голосовые звонки. По этому номеру Вы также можете общаться с оператором в мессенджерах Viber и Whatsapp с помощью текстовых сообщений (без голосовых звонков).

По вопросам проверки состояния оформления документов:

(Киевстар) – голосовые звонки. По этому номеру Вы также можете общаться с оператором в мессенджерах Viber и Whatsapp с помощью текстовых сообщений (без голосовых звонков).

Время работы "горячей линии": с 9:00 до 18:00.

Напомним, что из-за военной агрессии российских оккупантов против Украины свыше 2,5 миллионов украинцев уже выехали за границу. Эта цифра будет расти.

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