"Серьезная эскалация": Зеленский рассказал подробности о новом ударе России

В ночь на 27 октября Россия выпустила по Украине 16 баллистических ракет и более 280 ударных дронов. Владимир Зеленский сообщил о попадании в Киеве и областях, отметив необходимость своевременных поставок ПВО.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале. На фоне ликвидации последствий первой атаки оккупанты вновь применили баллистическое вооружение.

Что известно об атаке

Владимир Зеленский обратил внимание на проблемы с поставками систем противовоздушной обороны от партнеров.

Искусственные и длительные задержки в поставках пакетов перехватчиков для Patriot и NASAMS, которые, к сожалению, имеют место в последнее время, напрямую помогают России достигать целей ее террористической кампании,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

В целом враг нанес удары по одиннадцати областям Украины, в частности по Киевской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Херсонской и Черновицкой.

В столице зафиксировали попадание по Южному мосту, что свидетельствует о существенном обострении российской кампании против украинской логистики.

Основными целями врага вновь стали объекты энергетической, транспортной и гражданской инфраструктуры.

Между тем число раненых в результате удара по университету в Киеве возросло до 12 человек, среди которых пятеро – студенты и сотрудники учебного заведения.

Напомним, что вечером 26 октября оккупанты нанесли баллистический удар по территории учебного заведения в столице, где в результате взрыва был нанесен ущерб университетскому кампусу.