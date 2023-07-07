Президентка Словакии Зузана Чапутова сообщила, что ее страна поставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Братислава и Киев подписали соответствующий контракт. Об этом она сказала в пятницу, 7 июля, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Что еще сказала Чапутова
Словацкая президентка намекнула на скорую поставку военной техники ВСУ.
Мы подписали контракт на поставку 16 установок Zuzana в Украину. Это произойдет в очень быстром темпе,
– заявила она.
Также Чапутова сообщила, что Словакия и Украина будут производить новый тип гаубиц и начнут совместное производство боеприпасов. Кроме того, словацкие предприятия помогут Украине разминировать свою территорию.
Еще президентка Словакии сообщила о сотрудничестве в производстве оборудования для разминирования Bozena. По ее словам, Украина хочет увеличить объем производства такой техники.
Что сказал Зеленский
Владимир Зеленский поблагодарил Словакию за поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения и отметил, что сотрудничество Киева и Братиславы укрепляет обе страны.
Мы работаем и для других совместных производств – снарядов, пушек. Я благодарен за готовность помогать гуманитарным разминированием,
– сказал украинский лидер.
Президент подчеркнул, что наше государство готово покупать словацкую технику для разминирования. Также Украина заинтересована в создании новых производств такой техники. Зеленский добавил, что Украина и Словакия могут стать донорами глобальной защиты людей от глобальной минной угрозы.
Андрей Ермак тоже прокомментировал сотрудничество двух стран. Глава ОП сделал сообщение в соцсетях, в котором опубликовал фото одной из САУ Zuzana и написал, что еще больше САУ Zuzana 2 поедут в Украину.
САУ Zuzana 2 для Украины / Фото из соцсетей Андрея Ермака
Как еще Словакия помогает Украине во время агрессии России
- Парламент Словакии в июне поддержал наше государство и признал Голодомор геноцидом украинского народа. Зеленский выразил Братиславе благодарность и назвал это решение весомым вкладом в восстановление исторической справедливости и честь миллионов невинных жертв.
- Также Словакия предоставляет беженцам из Украины компенсацию на жилье. В мае словацкое правительство приняло решение о продолжении такой помощи, однако внесло определенные изменения. Теперь эти деньги будут получать "на руки" не украинцы, а владельцы жилья.