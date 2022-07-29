16 судов на 580 000 тонн: в ОП рассказали о подготовке к экспорту зерна

В портах Одесской области находится 16 судов с украинским зерном. Они готовы к отправке по условиям "зернового соглашения".

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. К слову, в ООН предварительно сообщалось, что первое судно с украинским зерном может выйти в море из порта Одесской области уже 29 июля.

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Сегодня в портах Одесской области грузятся первые суда с украинским зерном, заблокированные в украинских акваториях с начала войны,

– отметил Тимошенко.

Сколько зерна экспортируют

Он сообщил, что в портах находится 17 судов из почти 600 000 тонн зерна и масла. Из них 16 судов с украинским зерном общим водоизмещением около 580 000 тонн. В ближайшее время они выйдут в порты назначения.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук также записал видеообращение из портов, где сообщил о готовности к экспорту зерна.

Украина спасает мир не только на поле боя, но и от голода. Мы хорошо помним геноцид нашего народа со стороны русских нелюдей,

– отметил Братчук.

Соглашение об экспорте зерна: коротко

Украина, Турция и ООН подписали соглашения по экспорту украинского зерна. Его должны вывезти по Черному морю. Украинские порты разблокируют, но не будут разминировать.

Также отдельное соглашение с ООН и Турцией подписала Россия. Правда, на следующий день оккупанты атаковали порт "Одесса". Они пытались попасть в зернохранилище.

После подписания соглашения отмечалось, что экспорт может начаться в ближайшие недели.

К слову, Стамбуле 27 июля открыли Совместный координационный центр. Его создали в рамках договоренностей.

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