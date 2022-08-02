Утренняя атака Николаева, возможность контрнаступления ВСУ возле Изюма: главное за 160 день войны

Украинские защитники держат оборону и не позволяют врагу продвинуться в глубь страны. Несмотря на напряженную ситуацию на Востоке, ВСУ наносят мощные удары по позициям врага.

24 канал собрал все самое важное о 160 дне противостояния украинского народа с российскими захватчиками.

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06:00 Во время утренней воздушной тревоги в Николаеве раздались взрывы. Эту информацию уже подтвердил глава городского совета Александр Сенкевич. Он подчеркнул, что оккупанты атаковали город во время сирен.

05:48 Петиция, в которой выразили просьбу снести в Одессе памятник Екатерине II, набрала необходимое количество подписей. Так что на нее уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что уже обратился в Одесский городской совет. Он попросил рассмотреть поднятые вопросы в соответствии с компетенцией.

05:41 Также в Институте по изучению войны поделились другими аналитическими данными. Там подчеркнули, что может возникнуть возможность контрнаступления ВСУ на Изюмском направлении. А причиной этого может стать тот факт, что российские захватчики начали перекидывать свои войска по территории нашего государства.

04:47 В Институте по изучению войны проанализировали обстрел в Еленовке. Аналитики подчеркнули, что за убийство украинских военнопленных отвечают именно российские силы.

04:04 Журналисты высказали предположение о визите Нэнси Пелоси в Тайвань. Согласно их данным, спикер Палаты представителей США может лишь транзитно находиться в аэропорту государства.

03:58 Неспокойной была ночь для жителей многих областей нашего государства, их разбудили воздушные тревоги. Во время сирен в Харькове и Николаеве раздались взрывы.

03:46 А вот в Великобритании решили ослабить санкции против России. Отметим, что они касались страхования в авиационной отрасли. И соответствующее решение позволит Москве получать определенные авиатовары, а также технологии. Среди них – газотурбинные двигатели.

03:01 Тем временем стало известно, что российские захватчики украли знаменитую херсонскую баржу. Об этом сообщают в местных телеграм-каналах. Напомним, что это судно использовали, чтобы возить по Днепру арбузы в Киев.

02:10 В ОК "Юг" поделились актуальной информацией за минувшие сутки 1 августа. Согласно ему, враг наращивает свои силы на Криворожском направлении. Кроме того, захватчики продолжают нести немалые потери на Юге. Там оккупанты удерживают оборонительные рубежи, а также действуют по тактике контрбатарейной борьбы.

01:17 Судно RAZONI, на котором экспортируют 26 тысяч тонн украинской кукурузы, продолжило свое движение. К настоящему моменту оно уже покинуло исключительную экономическую зону Украины. Пункт назначения – Ливан. Именно туда и отправляется зерно из нашего государства.

01:12 США в Афганистане удалось ликвидировать лидера террористов "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири. Это сделали с помощью беспилотного летательного аппарата. Обратим внимание, что он помогал координировать атаки 11 сентября 2001 года.

00:47 Поздно вечером 1 августа в Бахмуте раздались взрывы. Теперь же появилась информация, что на месте прилета вспыхнул пожар.

00:30 Журналисты NYT провели анализ и опубликовали очередные данные. Они подчеркнули, что российская артиллерия обстреливает ВСУ. Делает она это, прикрываясь Запорожской АЭС.

00:16 российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский поделился очередным предположением. Он отметил, что после публичных отказов от ядерной войны, диктатор Владимир Путин должен признать свое поражение.

00:11 Жителей Запорожской области попросили выехать из прифронтовой зоны. Об этом заявил глава ОВА Александр Старух. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что в области есть населенные пункты, из которых уже выехали 80% жителей.