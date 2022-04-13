169 нацгвардейцев, попавших в плен на ЧАЭС, могут обменять

В настоящее время Украина проводит переговоры с Россией, чтобы обменять 169 военнослужащих Нацгвардии, охранявших ЧАЭС и попавших в плен.

31 марта, когда российские войска покинули Чернобыльскую АЭС, они взяли с собой украинских нацгвардейцев, оборонявших станцию ​​в начале полномасштабного вторжения России.

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Где находятся пленные защитники ЧАЭС

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что пленных нацгвардейцев "разбросали". Часть из них находится на территории России, часть на территории Беларуси.

Чернобыль – это трагическая страница нашей истории. Мы, к сожалению, должны констатировать, что там попали в плен 169 военнослужащих Нацгвардии. Сегодня часть из них, по нашей информации, находится на территории Республики Беларусь, часть – в России,

– рассказал Монастырский.

В Чернобыле нацгвардейцев держали в ужасающих условиях

Министр сообщил, что представители МВД были на том месте, где оккупанты удерживали пленных украинцев во время своего пребывания на станции.

Монастырский рассказал, что нацгвардейцев держали в подземельях без света и без возможности нормально общаться. Как обращаются с ребятами сейчас – неизвестно. Но вполне вероятно, что россияне согласятся их вернуть в Украину только после окончания активной фазы войны.

У них изъяли все средства связи, когда они находились там. И потом их увезли. Какая их судьба, к сожалению, сказать не могу. Ведутся переговоры об их обмене. Но мы понимаем, что это будет, возможно, только после окончания активной фазы боевых действий,

– заявил глава МВД.

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