31 березня, коли російські війська покинули Чорнобильську АЕС, вони взяли з собою українських нацгвардійців, які обороняли станцію на початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Де перебувають полонені захисники ЧАЕС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що полонених нацгвардійців "розкидали". Частина з них перебуває на території Росії, частина на території Білорусі

Чорнобиль — це трагічна сторінка нашої історії. Ми, на жаль, маємо констатувати, що там потрапили в полон 169 військовослужбовців Нацгвардії. Сьогодні частина з них, за нашою інформацією, перебуває на території Республіки Білорусь, частина – в Росії,

– розповів Монастирський.

У Чорнобилі нацгвардійців тримали в жахливих умовах

Міністр повідомив, що представники МВС були на тому місці, де окупанти утримували полонених українців під час свого перебування на станції.

Монастирський розповів, що нацгвардійців тримали у підземеллях без світла та без можливості нормально спілкуватися. Як поводяться з хлопцями зараз – невідомо. Але цілком ймовірно, що росіяни погодяться їх повернути в Україну аж після скінчення активної фази війни.

У них забрали всі засоби зв’язку, коли вони перебували там. І потім їх вивезли. Яка їхня доля, на жаль, сказати не можу. Ведуться перемовини про їхній обмін. Але ми розуміємо, що це буде, можливо, лише після закінчення активної фази бойових дій,

– заявив очільник МВС.

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