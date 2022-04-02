17 800 ликвидированных оккупантов и полно уничтоженной техники: свежие потери врага

2 апреля 2022 , 11:16
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Российские захватчики продолжают нести сокрушительные потери в войне против Украины. По состоянию на 2 апреля вражеская армия потеряла уже 17 800 оккупантов.

Количество уничтоженной российской техники в основном измеряется сотнями. Однако в Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняют активные боевые действия.

Заметьте Украинцы разучились бояться, – Залужный показал мощные кадры с украинскими защитниками

Каковы потери оккупантов

По состоянию на 2 апреля оккупанты потеряли:

  • 17 800 военных;
  • 631 танк;
  • 1776 бронированных машин;
  • 317 артиллерийских систем;
  • 100 реактивных систем залпового огня;
  • 54 средства противовоздушной обороны;
  • 143 самолета;
  • 134 вертолета;
  • 1 236 единиц автомобильной техники;
  • 7 кораблей;
  • 76 топливных цистерн;
  • 87 беспилотников;
  • 24 единицы спецтехники;
  • 4 пусковые установки оперативно-тактического ракетного оружия и тактического ракетного оружия.

Интересно – ВСУ освободили Бучу и еще 30 населенных пунктов: смотрите видео

 

Автор: Іван Магуряк