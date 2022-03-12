17 часов со спущенными занавесками, чтобы не стать мишенью оккупанта: хроники эвакуации

Эвакуационный поезд из Полтавы во Львов 17 часов ехал со спущенными занавесками, чтобы боевики не начали обстрел.

Это одна из многих вынужденных историй эвакуации. Каждый, кто сегодня вынужденно убегает из своих домов из-за фашистских обстрелов, никогда не простит этот ужас врагу.

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Эвакуационный поезд из Полтавы во Львов. Люди ехали так в течение 17 часов со спущенными занавесками, чтобы не стать мишенью русских фашистов.

– говорится в сообщении.

Как известно, оккупанты продолжают мешать вывозить гражданских из неспокойных или непригодных для жизни регионов.

Так, 6 марта при попытке эвакуировать из Ирпеня мирных жителей враг начал обстрел прямо из минометов, когда люди выходили к автобусам. В результате погибли 8 человек, среди которых – дети и целая семья из трех человек.

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