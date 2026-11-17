Ночью 17 ноября 2026 года Крымский мост попал под второй воздушный удар за сутки, из-за чего оккупанты полностью перекрыли движение. Атака произошла на фоне массированного налета беспилотников и угрозы ракетного обстрела.

Благодаря осентерам, таким как Exilenova+, уже можно увидеть первые кадры последствий атаки. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Крымский мост под повторным обстрелом 17 ноября: что известно?

Официальное сообщение о новой атаке обнародовал глава российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в своем телеграме в 00:36. По его словам, инфраструктурный объект вновь стал целью воздушного удара, что вынудило власти мгновенно отреагировать и перекрыть проезд.

События развивались стремительно – еще в 23:54, вечером 16 ноября, движение по мосту полностью перекрыли из-за угрозы новых ударов. На данный момент известно не только о том, что "движение транспорта приостановлено", но уже появились и первые видеозаписи с последствиями попаданий.

Некоторые каналы касаемо предварительных последствий обстрела пишут в телеграме, что одного пролета Крымского моста уже нет. Он, возможно, обрушился в воду, а также не видно арки.

Взрывы на Крымском мосту 17 ноября: смотрите видео очевидцев

Атаки по Крымскому мосту: что было известно ранее?

Этот инцидент произошел всего через несколько часов после того, как российские чиновники сообщили о частичном восстановлении сообщения после предыдущего удара в ночь на 16 ноября. Тогда беспилотник попал как минимум в одну из арок судоходного пролета.

Также боевая часть дрона попала в дугу арки автомобильного пролета на уровне первой поперечины. В результате взрыва конструкция сместилась на 15 градусов и визуально деформировалась. Фото свидетелей также зафиксировали повреждения дорожного полотна как минимум в двух местах.

Крымский мост, протяженность которого составляет около 19 километров, остается критически важным объектом для снабжения российской группировки войск на Юге Украины. Это сооружение регулярно становится мишенью для украинских сил. История успешных атак началась 8 октября 2022 года с подрыва грузовика с 21 тонной взрывчатки, что привело к обрушению двух секций.

17 июля 2023 года мост подвергся атаке надводных морских дронов Sea Baby, а 3 июня 2025 года состоялась масштабная спецоперация по подводному минированию опор с использованием более 1,1 тонны взрывчатки. Нынешние события 16 и 17 ноября 2026 года продолжают эту тенденцию, демонстрируя способность Украины удерживать объект под огневым контролем, несмотря на все защитные баржи и боновые заграждения.