"Прилеты" по Харькову, глава МАГАТЭ готов приехать на ЗАЭС: основное за 170 день войны

ВСУ в течение 170 дней дают отпор российским захватчикам. Самые тяжелые бои проходят на Донбассе и на Юге.

Самые главные события 12 августа собрали в материале 24 канала . О том, что происходит на фронте, политике и дипломатии – читайте ниже.

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06:19 В Украине будут судить российского военного, который расстрелял мирного жителя Киевской области. Снайпер оккупантов в феврале 2022 года убил мужчину в селе Победа.

05:14 Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что война потеряет популярность в России, если оккупанты потеряют один из захваченных городов. Что касается освобождения Херсона, то за один месяц – это маловероятно, более реально – за два.

03:27 В ночь на 12 августа россияне снова атаковали Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил о по меньшей мере 5 взрывах. Пострадали Слободской, Киевский и Новобаварский районы.

02:09 На Юге враг пытался атаковать украинские позиции, используя авиацию. В результате удара "Смерчем" по Березнеговатому был ранен местный житель.

01:21 Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, чтобы уехать из оккупированного города нужно ждать 3-5 месяцев в очереди. Практически все это время людям нужно находиться в фильтрационных лагерях. Старики могут попасть на подконтрольную Украине территорию без очереди, однако дорога занимает до 5 суток.

01:13 Во время заседания Совбеза ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что лично хочет возглавить делегацию для посещения Запорожской АЭС. Однако это возможно только в том случае, если будет налажено сотрудничество организации с обеими сторонами конфликта.