Украинская авиация уже нанесла оккупантам 1700 групповых авиаударов

С начала полномасштабного вторжения России украинская авиация нанесла 1700 авиаударов по оккупантам. ВСУ били по позициям, составам, технике и живой силе россиян.

За прошедшие сутки 12 июля Воздушные Силы ВСУ уничтожили до тридцати единиц техники оккупантов. Об этом сообщает их командование.

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Украинская штурмовая авиация поражает результатом

Всего с начала полномасштабного вторжения России ударная авиация Воздушных Сил нанесла 1700 групповых авиаударов по позициям, составам, технике и живой силе российских оккупационных войск.

– говорится в сообщении.

В сутки 12 июля Воздушные силы ВСУ уничтожили состав боеприпасов врага на Южнобужском направлении. Кроме того, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили скопление вооружения и военной техники на Изюмском и Донецком направлениях.

Последние новости об успехе ВСУ

Украинские военные 12 июля уничтожили вражеский склад с боеприпасами на Юге. Он был расположен в Волшебном.

В Донецкой области 12 июля российские оккупанты пытались продвинуться в направлении Спорное – Ивано-Дарьевка. Однако захватчики понесли потери от огня ВСУ и вынуждены были отойти.

Также украинские защитники успешно отбили несколько вражеских штурмов в районе Дементиевки Харьковской области. Вблизи Краснополья, Довгенького, Мазановки и Ивановки враг вел штурмовые действия, чтобы улучшить тактическое положение. Однако украинские защитники умело оборонялись и нанесли оккупантам значительные потери.

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