Всем 174 компаниям, которые попали под санкции СНБО, заблокировали активы

5 июля 2021 , 12:01
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Источник:

СБУ

В Украине полностью заблокировали активы 174 компаний, связанных с контрабандой. Произошло это после санкций Совета нацбезопасности и обороны.

Как отметили в СБУ, блокирование активов произошло в рамках борьбы Службы безопасности с системной контрабандой.

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Как ограничили деятельность компаний:

  • 20 предприятиям остановили действие разрешений на брокерскую деятельность,
  • 5 – остановили разрешения на эксплуатацию таможенных складов,
  • 5 – исключили из перечня мест доставки.

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