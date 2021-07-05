Всем 174 компаниям, которые попали под санкции СНБО, заблокировали активы
5 июля 2021 , 12:01Читати новину українською
Источник:СБУ
В Украине полностью заблокировали активы 174 компаний, связанных с контрабандой. Произошло это после санкций Совета нацбезопасности и обороны.
Как отметили в СБУ, блокирование активов произошло в рамках борьбы Службы безопасности с системной контрабандой.
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Как ограничили деятельность компаний:
- 20 предприятиям остановили действие разрешений на брокерскую деятельность,
- 5 – остановили разрешения на эксплуатацию таможенных складов,
- 5 – исключили из перечня мест доставки.
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