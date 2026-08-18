"Надеюсь, временно": Марьяна Безуглая вновь вошла в состав "Слуги народа"

Мариана Безуглая, которая ранее была внефракционной, решила вновь присоединиться к "Слуге народа". 18 августа она вновь вступила в фракцию.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Как сама Безуглая объяснила свое решение?

Ранее народный депутат писала о том, что ей "придется вновь вступить в "Слугу народа". В своем посте от 15 июля женщина отметила, что ей якобы блокируют постановление ВСК о системе военной юстиции.

Причина этого в том, что внефракционный депутат не может созывать ВСК. А поскольку в июле 2024 года она выразила желание не ассоциировать себя с фракцией и вышла из ее состава, то права созывать ВСК у нее действительно не было.

Однако для достижения своей цели Безуглая решила вновь вступить в "Слугу народа". "Надеюсь, временно", – написала она тогда.

Уже 18 августа народный депутат в очередной раз напомнила о цели своего возвращения. В состав "Слуги народа" Безуглая вошла, "чтобы создать спецкомиссию по военной юстиции… а также иметь стабильное право участвовать во всех совещаниях". Женщина резюмировала, что "возможно, это временно".

Что известно о скандальной деятельности Безуглой?

Марьяна Безуглая неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за резких высказываний и конфликтов. В июле 2025 года она поссорилась с участниками протеста против изменений в законодательстве, касающихся НАБУ и САП, после чего Ярослав Юрчишин поставил под сомнение целесообразность ее доступа к государственной тайне.

Также Безуглу критиковали за слова о погибшем военном Дмитрии Исаенко, смерть которого она назвала "кармой".

В декабре 2025 года депутат вступила в конфликт с Николаем Тищенко, после чего в Верховной Раде рассматривался вопрос об ограничении ее участия в пленарных заседаниях.

А в марте Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Марьяны Безуглой по подозрению в государственной измене. Причиной стали ее публичные заявления, что, по версии следствия, могли нанести ущерб деятельности украинских военных.