Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Як сама Безугла пояснила своє рішення?

Раніше нардепка писала про те, що їй "прийдеться вступити знову до "Слуги народу". У своєму дописі від 15 липня жінка зазначила, що їй нібито блокують постанову ТСК про систему військової юстиції.

Причиною цього є те, що позафракційний депутат не може збирати ТСК. А так як у липні 2024 року вона виявила бажання не асоціювати себе з фракцією та вийшла з її складу, то права збирати ТСК вона дійсно не мала.

Однак для досягнення своєї мети Безугла вирішила вступити до "Слуги народу" знову. "Сподіваюсь, тимчасово", – написала вона тоді.

Уже 18 серпня нардепка вкотре нагадала про мету свого повернення. До складу "Слуги народу" Безугла увійшла, "аби створити спецкомісію щодо військової юстиції… а також мати стабільне право брати участь у всіх нарадах". Жінка резюмувала, що "можливо, це тимчасово".

Що відомо про скандальну діяльність Безуглої?

Мар'яна Безугла неодноразово опинялася в центрі скандалів через різкі висловлювання та конфлікти. У липні 2025 року вона посварилася з учасниками протесту проти змін до законодавства щодо НАБУ та САП, після чого Ярослав Юрчишин поставив під сумнів доцільність її доступу до державної таємниці.

Також Безуглу критикували за слова про загиблого військового Дмитра Ісаєнка, смерть якого вона назвала "кармою".

У грудні 2025 року депутатка конфліктувала з Миколою Тищенком, після чого у Верховній Раді розглядали питання про обмеження її участі в пленарних засіданнях.

А в березні Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо Мар'яни Безуглої за підозрою у державній зраді. Причиною стали її публічні заяви, які, за версією слідства, могли зашкодити діяльності українських військових.