18 марта продолжат эвакуировать людей из Мариуполя

18 марта в Украине запланировали провести 9 гуманитарных коридоров. В частности, эвакуацию будут проводить из Донецкой области.

О "зеленых коридорах" из Донетчины рассказала в своем видеообращении министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает 24 канал.

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Гуманитарные коридоры из Донецкой области

Эвакуировать жителей Мариуполя "зелеными коридорами" планируют в Запорожье.

По словам Верещук, колонна автобусов с бензовозом продолжила движение из поселка Васильевка. После 9:00 из Запорожья уезжает вторая колонна автобусов.

Мариупольцев, которым удалось вырваться из города, будем перевозить из Бердянска в Запорожье.

– сообщила министерша.

Она добавила, что идущим пешком организуют помощь в городе Мангуш.

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