18 марта продолжат эвакуировать людей из Мариуполя
18 марта в Украине запланировали провести 9 гуманитарных коридоров. В частности, эвакуацию будут проводить из Донецкой области.
О "зеленых коридорах" из Донетчины рассказала в своем видеообращении министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает 24 канал.
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Гуманитарные коридоры из Донецкой области
Эвакуировать жителей Мариуполя "зелеными коридорами" планируют в Запорожье.
По словам Верещук, колонна автобусов с бензовозом продолжила движение из поселка Васильевка. После 9:00 из Запорожья уезжает вторая колонна автобусов.
Мариупольцев, которым удалось вырваться из города, будем перевозить из Бердянска в Запорожье.
– сообщила министерша.
Она добавила, что идущим пешком организуют помощь в городе Мангуш.
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