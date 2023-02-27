Потеряла ногу, но осталась несокрушимой: 18-летняя Руся добровольно пошла на войну

С начала полномасштабной войны множество украинцев стали в ряды армии защищать независимость и само существование Украины. Среди них была и 18-летняя девушка Руся, которая, несмотря на юный возраст, присоединилась к добровольцам.

Как объяснила сама героиня, она не могла стоять в стороне от беды. А потому, несмотря на юный возраст и несмотря на все "страшно" и "война не для каждого", она пошла добровольцем в ряды ВСУ.

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Уши Вооруженных сил Украины

Руся оперативно получила должность оператора-связного, после чего работала практически круглосуточно: и днем, и ночью. Связной она оставалась и до ранения 10 февраля. Ее работа заключалась в том, чтобы принимать и передавать командованию информацию о:

выходах и приходах снарядов,

перемещении техники,

перемещении пехоты,

любых подозрительных звуках или взрывах.

Это, по сути, уши наших Вооруженных сил,

– подчеркнули фотографы на своей инстаграм-странице.

Несмотря на тяжелое ранение, Руся не сдается

Эффективную работу девушки прервал минометный обстрел, под который попала машина во время выполнения боевого задания. В результате Руся, к сожалению, потеряла ногу. Однако врачи утверждают, что еще 10 секунд и могли бы потерять жизнь.

После этого первые два дня в больнице Руся плакала без остановки, а затем решила бороться. Более того, как подчеркнули фотографы, она хочет стать примером для всех, кто потерял конечности на этой войне, и показать, что при всех трудностях активная полноценная жизнь не заканчивается. А еще, что, несмотря ни на что, можно быть счастливыми.

Защитница Украины на войне потеряла ногу / Фото Константина и Влады Либеровых

Русю, которая отважно стала защищать жизнь каждого украинца, ждет впереди и сверхтяжелая реабилитация, и протезирование.

Но у нас нет сомнений, что эта девушка не сойдет с намеченного пути. И она сможет стать символом несокрушимости. Она уже им есть. Как и каждый и каждая, кто пошел защищать нашу с вами страну. Именно из-за таких людей как Руся уже год нас не могут сломать. И не сломают никогда,

– подчеркнули фотографы.