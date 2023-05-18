Два смысла, объединенных одной датой: Зеленский почтил память крымских татар в День вышиванки

В третий четверг мая украинцы традиционно отмечают День вышиванки. В этом году этот день пришелся на 18 мая. Президент Украины поздравил всех с праздником, отметив важность этой даты.

По словам главы государства, в этом году объединились два смысла в одной дате. 18 мая Украина чтит память жертв депортации крымских татар и отмечает День вышиванки.

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Символический для Украины день

79 лет назад в этот день советские власти начали депортацию крымскотатарского народа. Народу, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь. Но народ сохранился. И будет жить свободно!

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также отметил, что в этот день на нем особенная вышиванка. На ней символизируют орнаменты единство украинского и крымскотатарского народов. Президент подчеркивает, что они символизируют нашу силу и желание жить в собственном доме.

Президент Украины отметил, что нынешний День вышиванки в Украине должен стать напоминанием о том, через что наш народ прошел, и насколько крепкая наша культура.

Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были унесены тоталитарными режимами! Уважаем наши народы, их силу и культуру!

– добавил он.

Мы верим, что вскоре Крым вернется в Украину. И мы продолжим строить нашу общую мощную культуру. Правда, вернуть его с помощью переговоров уже не получится. В этом убежден первый глава Меджлиса Мустафа Джемилев.

Крым будут возвращать силой

Он отметил, что крымские татары с начала российской агрессии 2014 года не признавали так называемую оккупационную "власть". И они продолжают ждать того дня, когда полуостров вернется в состав Украины.

В то же время, он признал, что мирным путем Крым уже не удастся вернуть. По его словам, россияне сами закрыли все пути для переговорных процессов. Так что единственный способ, который остался Украине, – военный.

Когда мне звонят по телефону земляки из Крыма, спрашивают, как дела, какие перспективы, я говорю, что, скорее всего, будет силовое освобождение. Говорю, что мы будем стрелять, в том числе по военным базам в Крыму,

– заявил Джемилев.

Отмечаем, что Украина и украинцы каждый день думают о Крыме и крымских татарах. И мы все стремимся освободить каждого из-под российской оккупации.