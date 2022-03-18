18 марта по гуманитарным коридорам эвакуировали более 9 тысяч человек
Источник:телеграм Кирила Тимошенко
За сегодня, 18 марта, по гуманитарным коридорам из зоны боевых действий удалось эвакуировать 9 145 человек.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
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В частности, 4 972 жителя Мариуполя. Из них 1 124 – ребенка. Все выехали в Запорожье. 500 человек были эвакуированы автобусами, прибывшими в Бердянск из Запорожья. Из Сумской области эвакуированы 4 173 человека.
Завтра, 19 марта, по словам Тимошенко, в Бердянск также будет направлено 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев.
Топливо для дозаправки личного транспорта
В Бердянск сегодня было доставлено топливо для дозаправки личного транспорта мариупольцев, которые движутся по гуманитарному коридору, присоединившись к колонне.
Адреса для дозаправки
- ул. Кабельщиков, 132а
- ул. Мелитопольское шоссе, 87б.
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