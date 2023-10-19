"Азовцы" более 500 дней в плену: родные в Киеве провели акцию, чтобы напомнить о пленниках Кремля

18 октября на Софиевской площади под лозунгом "Будь голосом наших пленников. Твое молчание их убивает" состоялась акция. Ее устроили, чтобы напомнить украинцам об "азовцах", которые более 500 дней в плену.

Посредством этой акции организаторы и участники стремились привлечь внимание каждого украинца. Ведь каждый из нас может буквально стать голосом пленника и говорить о нем, чтобы приблизить его возвращение домой.

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Украинцы должны стать голосами пленных

Организатор акции и родственница пленника Александра Ряба отметила, что акцию назвали "Будь голосом наших пленников". И что он должен быть таким же, как и весной 2022 года, когда каждый из нас громко кричал о находившихся на "Азовстале" ребятах.

Цель сегодняшней акции – привлечь внимание общества. Мы обращаемся к каждому украинцу и украинке, чтобы они говорили о пленниках, стали их голосами. Потому что у наших ребят нет времени – они умирают в плену. Они возвращаются с весом до 50 килограммов... Плен не опция по сохранению жизни,

– подчеркнула она.

Родные организовали акцию "Будь голосом пленных. Твое молчание их убивает" / Фото 24 Канала, Валентина Полищук

Она добавила, что в течение четырех месяцев не было обменов военнопленными, где бы находились "азовцы". По ее словам, более 500 дней родные ожидают ту "самую" фамилию в списках на обмен.

На этой акции присутствовало более 50 активистов: родители, сестры, дети и собратья пленных защитников "Азовстали". Все они стояли на Софиевской площади и держали в руках плакаты с разными надписями:

"Верните сына из плена",

"Наши родные второй год в плену – там, где нет завтра",

"Не молчи. Молчание убивает",

"Азов. Не дайте миру забыть их",

"Мой сын – моя жизнь. Верните сына из плена".

На акции присутствовало более 50 активистов / Фото 24 Канала, Валентина Полищук

С журналистами пообщалась мать пленного азовца Татьяна. По ее словам, сын уже 17 месяцев находится в российском плену. К сожалению, о его состоянии у женщины нет никаких сведений.

Мы можем что-то услышать о родных, когда идут обмены "азовцами". Но такой шанс не всегда: пленные сидят в разных колониях, и, в частности, ребята не всегда выходят именно из той колонии, где находится мой сын. О нем у меня с 6 мая нет никакой информации, потому что обмена "азовцами", к сожалению, нет,

– отметила она.

Она добавила, что семьи по меньшей мере раз в месяц посещают Координационный штаб. Делают это для того, чтобы напомнить о своих родных. По словам Татьяны, россияне строят преграды, хотя украинская сторона прилагает усилия.

Мы хотели бы, чтобы нас услышал народ и, наверное, сторона, чтобы начались обмены, потому что их пленные также есть в Украине,

– сказала женщина.

Родные пытаются привлечь внимание к пленникам / Фото 24 Канала, Валентина Полищук

Напомним, что 20 мая 2022 года украинское военное руководство отдало приказ находившимся на "Азовстале" защитникам Мариуполя. Он предполагал прекращение обороны за город для сохранения жизней бойцов.

Часть из них уже удалось вернуть домой. В то же время в российском плену остается свыше 1900 защитников. Из них – около 700 из полка "Азов". Отметим, что 6 мая 2023 вернули еще 45 бойцов из "Азова".