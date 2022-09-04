18 тысяч гривен для украинских беженцев ежемесячно: кто может подать заявку и какие сроки

4 сентября 2022 , 10:01
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Источник:

Vidnova Fellowship Ukraine

Украинцы, которые из-за войны выехали за границу, но хотят вернуться, могут получить ежемесячные выплаты на сумму 18 тысяч гривен.

Программа денежной выплаты будет действовать с 1 октября 2022 года по 1 января 2023 года. Она предусмотрена по программе Vidnova Fellowship Ukraine в партнерстве с ОО Інша Освіта.

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На денежную помощь могут рассчитывать граждане:

  1. были вынуждены уехать в другую европейскую страну после 22 февраля, однако этой осенью хотят вернуться в Украину; планируют дальше создавать добавленную стоимость в своем секторе и культивировать опыты, привезенные из-за границы;
  2. ищут поддержки в возобновлении своей деятельности или переосмыслении того, чем хотят заниматься, вернувшись в Украину;
  3. нуждаются в круге новых партнеров и единомышленников в Украине, которые понимают опыт вынужденной миграции.

В первую очередь это будут люди, работающие в следующих секторах:

  • культурный менеджмент;
  • художественные проекты;
  • неформальное образование;
  • социальные инновации и социальное предпринимательство;
  • защита прав человека;
  • медиа;
  • экология и охрана окружающей среды

Важно! Ежемесячная стипендия для возобновления деятельности в Украине предусматривает выплату в размере 18 тысяч гривен. Кроме денег, в рамках программы может быть предоставлен пакет поддержки на новом месте жительства с последующей организацией работы.

Если участник или участник станет частью новой организации, она может получить административную поддержку от организации, коучинг или консультирование от эксперта участника в процессе открытия нового дела и т.д.
– говорится в сообщении.

Как подать заявку на финпомощь

Украинцам, которые захотят принять участие в программе, нужно до 10 сентября заполнить специальную форму на сайте организации и указать:

  • ФИО;
  • телефонный номер;
  • электронную почту;
  • в каком городе жили до войны и в какую страну переехали с началом войны;
  • в каком городе планируете жить по возвращении в Украину;
  • рассказать о себе и избрать сферу деятельности.

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Автор: Анастасія Лукашевська