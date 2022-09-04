18 тысяч гривен для украинских беженцев ежемесячно: кто может подать заявку и какие сроки
Источник:Vidnova Fellowship Ukraine
Украинцы, которые из-за войны выехали за границу, но хотят вернуться, могут получить ежемесячные выплаты на сумму 18 тысяч гривен.
Программа денежной выплаты будет действовать с 1 октября 2022 года по 1 января 2023 года. Она предусмотрена по программе Vidnova Fellowship Ukraine в партнерстве с ОО Інша Освіта.
Внимание Части переселенцев выплаты досчитают вручную
На денежную помощь могут рассчитывать граждане:
- были вынуждены уехать в другую европейскую страну после 22 февраля, однако этой осенью хотят вернуться в Украину; планируют дальше создавать добавленную стоимость в своем секторе и культивировать опыты, привезенные из-за границы;
- ищут поддержки в возобновлении своей деятельности или переосмыслении того, чем хотят заниматься, вернувшись в Украину;
- нуждаются в круге новых партнеров и единомышленников в Украине, которые понимают опыт вынужденной миграции.
В первую очередь это будут люди, работающие в следующих секторах:
- культурный менеджмент;
- художественные проекты;
- неформальное образование;
- социальные инновации и социальное предпринимательство;
- защита прав человека;
- медиа;
- экология и охрана окружающей среды
Если участник или участник станет частью новой организации, она может получить административную поддержку от организации, коучинг или консультирование от эксперта участника в процессе открытия нового дела и т.д.
– говорится в сообщении.
Как подать заявку на финпомощь
Украинцам, которые захотят принять участие в программе, нужно до 10 сентября заполнить специальную форму на сайте организации и указать:
- ФИО;
- телефонный номер;
- электронную почту;
- в каком городе жили до войны и в какую страну переехали с началом войны;
- в каком городе планируете жить по возвращении в Украину;
- рассказать о себе и избрать сферу деятельности.
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