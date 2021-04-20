180-метровое грузовое судно село на мель под Стамбулом
Грузовое судно HOEGH PUSAN село на мель в районе Тузлы, недалеко от турецкого Стамбула. Это произошло в ночь на 20 апреля.
Источник:Sabah
180-метровое грузовое судно шло под флагом Сингапура. Сейчас продолжается спасательная операция, сообщили в губернаторстве Стамбула.
Читайте также Женщину-капитана в Египте ложно обвинили в блокировании Суэцкого канала
Турецкие власти уже отправили на место инцидента быструю спасательную лодку KIYEM-3 и спасательный буксир SALVAGE-7.
По предварительным данным, пострадавших нет. Не зафиксировали и имущественного вреда или загрязнения окружающей среды.
Где корабль сел на мель / Иллюстрация Sabah
Инцидент с Ever Given: основное
- 23 марта в Суэцком канале сел на мель контейнеровоз Ever Given.
- 6-дневное блокирование Суэцкого канала повлекло ущерб примерно на 1 миллиард долларов.
- Администрация канала отметила, что судно будет находиться в Египте, пока компания-владелец не компенсирует убытки.
- Из-за блокирования Суэцкого канала убытки самого Египта оцениваются в 12 – 14 миллионов долларов ежедневно.
- В то же время мировая торговля потеряла за это время около 10 миллиардов долларов.
Поделиться новостью