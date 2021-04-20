Грузовое судно HOEGH PUSAN село на мель в районе Тузлы, недалеко от турецкого Стамбула. Это произошло в ночь на 20 апреля.

180-метровое грузовое судно шло под флагом Сингапура. Сейчас продолжается спасательная операция, сообщили в губернаторстве Стамбула. Читайте также Женщину-капитана в Египте ложно обвинили в блокировании Суэцкого канала Турецкие власти уже отправили на место инцидента быструю спасательную лодку KIYEM-3 и спасательный буксир SALVAGE-7. По предварительным данным, пострадавших нет. Не зафиксировали и имущественного вреда или загрязнения окружающей среды.

Где корабль сел на мель / Иллюстрация Sabah Инцидент с Ever Given: основное 23 марта в Суэцком канале сел на мель контейнеровоз Ever Given.

6-дневное блокирование Суэцкого канала повлекло ущерб примерно на 1 миллиард долларов.

Администрация канала отметила, что судно будет находиться в Египте, пока компания-владелец не компенсирует убытки.

Из-за блокирования Суэцкого канала убытки самого Египта оцениваются в 12 – 14 миллионов долларов ежедневно.

В то же время мировая торговля потеряла за это время около 10 миллиардов долларов.