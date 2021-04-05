Женщину-капитана в Египте ложно обвинили в блокировании Суэцкого канала
В марте 2021 контейнеровоз Ever Given заблокировал Суэцкий канал. Тогда же в сети появились слухи, что виновата в этом женщина-капитан судна Марва Ельселехдар.
Источник:BBC
Марва стала первой женщиной, возглавившей морское судно в Египте. И первой, которая попала в такой скандал.
Напомним В Суэцком канале уже нет затора из судов
Женщина-капитан опровергла причастность к блокированию канала
Когда произошло блокирование Суэцкого канала, госпожа капитан Марва Ельселехдар работала первым помощником капитана. Но совершенно на другом судне – Aida IV, находящегося за сотни километров от места событий.
- Но несмотря на это именно женщину в сети начали обвинять в беде.
Откуда же появились эти слухи
Дело в том, что в интернете начали распространять скриншоты заголовка фейковой новости якобы издания Arab News. И там Ельселехдар приписали к инциденту в Суэце.
- В действительности же на Arab News 22 марта и вправду вышла новость о первой египетской женщине-капитане – но она не Суэцкого канала касалась, а успехов 29-летней Марвы на ее работе.
Фейк, однако, в фейсбуке и твиттере распространился массово. От имени женщины даже писали ложные утверждения, что она как-то относится к Ever Given. Почему все это произошло – сама Марва не знает.
Мне кажется, что выбрали меня, потому что я успешная женщина в этой сфере, или потому, что я египтянка. Но я не уверена,
– сказала она.
Первая женщина-капитан в Египте Марва Ельселехдар / Фото BBC
Женщины – это только 2% всех моряков мира
Однако Марва мечтала именно этой профессией. Она поступила в Арабскую академию наук, технологий и морского транспорта, хотя тогда заведение на обучение принимало только мужчин.
- И, наконец, стала первой женщиной-капитатом морского судна в Египте.
"Мое сообщение к женщинам, которые хотят работать в морской отрасли: это борьба за то, что вы любите. Не позволяйте негативу повлиять на ваше решение", – подчеркнула Марва Ельселехдар.
Коротко о блокировании Суэцкого канала
- 400-метровый контейнеровоз Ever Given застрял посреди Суэцкого канала 23 марта.
- Целую неделю на освобождение пути ждали почти четыре сотни судов.
- Судно освободили, но мировая торговля понесла убытков на миллиарды долларов.
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