В Суэцком канале уже нет затора из кораблей
В Суэцком канале ликвидировали очередь из судов, которые не могли продолжить движение из-за гигантского контейнеровоза. По состоянию на 3 апреля все корабли, которые стояли в пробке, пересекли канал.
Источник:Aljazeera
Путь разблокировали
422 корабля, стоявшие в очереди, продолжили движение. Об этом заявило руководство Суэцкого канала (SCA).
Важно Суэцкий канал и "проклятое" судно: почему этот путь столь важен
По словам руководителя SCA, 3 апреля с обеих сторон канала должно пройти 85 кораблей. Среди них и 61 судно, которое стояло в очереди из-за Even Given. Так, отставание наконец завершится.
Что случилось в Суэцком канале
- 23 марта гигантское грузовое судно Even Given село на мель. Среди вероятных причин называли неблагоприятные погодные условия и вероятные ошибки команды.
- Контейнеровоз, следовавший из Китая в Нидерланды, полностью заблокировал движение по каналу. Из-за этого очередь из кораблей образовалась вплоть до Индии.
- Несколько дней египтяне пытались отбуксировать Even Given. Это удалось лишь 29 марта. Спасатели вырыли около 30 тысяч кубических метров песка. Всего применили 11 портовых буксиров и два мощных морских буксира.
- Однако впоследствии сильный ветер и течение развернули судно и оно снова встало поперек. К счастью, египтянам удалось уладить ситуацию и разблокировать Суэцкий канал.
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