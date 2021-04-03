В Суэцком канале ликвидировали очередь из судов, которые не могли продолжить движение из-за гигантского контейнеровоза. По состоянию на 3 апреля все корабли, которые стояли в пробке, пересекли канал.

Путь разблокировали 422 корабля, стоявшие в очереди, продолжили движение. Об этом заявило руководство Суэцкого канала (SCA). Важно Суэцкий канал и "проклятое" судно: почему этот путь столь важен По словам руководителя SCA, 3 апреля с обеих сторон канала должно пройти 85 кораблей. Среди них и 61 судно, которое стояло в очереди из-за Even Given. Так, отставание наконец завершится. Обратите внимание! Even Given тронулось с места 29 марта. Тогда администрация канала прогнозировала, что движение кораблей возобновят на следующий день. В то же время на ликвидацию затора должно было уйти 3 дня. Что случилось в Суэцком канале 23 марта гигантское грузовое судно Even Given село на мель. Среди вероятных причин называли неблагоприятные погодные условия и вероятные ошибки команды.

Контейнеровоз, следовавший из Китая в Нидерланды, полностью заблокировал движение по каналу. Из-за этого очередь из кораблей образовалась вплоть до Индии.

Несколько дней египтяне пытались отбуксировать Even Given. Это удалось лишь 29 марта. Спасатели вырыли около 30 тысяч кубических метров песка. Всего применили 11 портовых буксиров и два мощных морских буксира.

Однако впоследствии сильный ветер и течение развернули судно и оно снова встало поперек. К счастью, египтянам удалось уладить ситуацию и разблокировать Суэцкий канал.