У Суецькому каналі ліквідували чергу із суден, які не могли продовжити рух через гігантський контейнеровоз. Станом на 3 квітня всі кораблі, які стояли в заторі, перетнули канал.

Шлях розблокували 422 кораблі, які стояли в черзі, продовжили рух. Про це заявило керівництво Суецького каналу (SCA). Важливо Суецький канал та "прокляте" судно: чому цей шлях настільки важливий За словами керівника SCA, 3 квітня з обох сторін каналу має пройти 85 кораблів. Серед них і останнє 61 судно, яке стояло у черзі через Even Given. Так, відставання нарешті завершиться. Зверніть увагу! Even Given рушило з місця 29 березня. Тоді адміністрація каналу прогнозувала, що рух кораблів відновлять наступного дня. Водночас на ліквідацію затору мало піти 3 дні. Що трапилося у Суецькому каналі 29 березня гігантське вантажне судно Even Given сіло на мілину. Серед ймовірних причин називали несприятливі погодні умови та ймовірні помилки команди.

Контейнеровоз, який прямував з Китаю до Нідерландів, повністю заблокував рух каналом. Через це черга з кораблів утворилася аж до Індії.

Кілька днів єгиптяни намагалися відбуксирувати Even Given. Це вдалося лише 29 березня. Рятувальники вирили близько 30 тисяч кубічних метрів піску. Загалом застосували 11 портових буксирів і два потужні морські буксири.

Однак згодом сильний вітер та течія розвернули судно і воно знову встало поперек. На щастя, єгиптянам вдалося владнати ситуацію та розблокувати Суецький канал.