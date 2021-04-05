Жінку-капітана у Єгипті хибно звинуватили у блокуванні Суецького каналу
У березні 2021 контейнеровоз Ever Given заблокував Суецький канал. Тоді ж у мережі з'явилися чутки, що винна у цьому жінка-капітан судна Марва Ельселехдар.
Джерело:BBC
Марва стала першою жінкою, яка очолила морське судно у Єгипті. І першою, яка потрапила в такий скандал.
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Жінка-капітан спростувала причетність до блокування каналу
Коли сталося блокування Суецького каналу, пані капітан Марва Ельселехдар працювала першим помічником капітана. Але геть на іншому судні – Aida IV, яке перебувало за сотні кілометрів від місця подій.
- Та попри це саме жінку в мережі почали звинувачувати у халепі.
Звідки ж з'явилися ці чутки
Річ у тім, що в інтернеті почали поширювати скриншоти заголовка фейкової новини нібито видання Arab News. І там Ельселехдар приписали до інциденту в Суеці.
- Насправді ж на Arab News 22 березня дійсно вийшла новина про першу єгипетську жінку-капітана – але вона не Суецького каналу стосувалася, а успіхів 29-річної Марви на її роботі.
Фейк, одначе, у фейсбуці та твітері поширився масово. Від імені жінки навіть писали неправдиві твердження, що вона якось стосується до Ever Given. Чому все це сталося – сама Марва не знає.
Мені здається, що обрали мене, тому що я успішна жінка у цій сфері, або тому, що я єгиптянка. Але я не впевнена,
– сказала вона.
Перша жінка-капітан у Єгипті Марва Ельселехдар / Фото BBC
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Однак Марва марила саме цією професією. Вона вступила до Арабської академії наук, технологій та морського транспорту, хоча тоді заклад на навчання брав тільки чоловіків.
- І, зрештою, стала першою жінкою-капітатом морського судна у Єгипті.
"Моє повідомлення жінкам, які хочуть працювати в морській галузі: це боротьба за те, що ви любите. Не дозволяйте негативу вплинути на ваше рішення", – наголосила Марва Ельселехдар.
Коротко про блокування Суецького каналу
- 400-метровий контейнеровоз Ever Given застряг посеред Суецького каналу 23 березня.
- Цілий тиждень на звільнення шляху чекали майже чотири сотні суден.
- Судно звільнили, та світова торгівля зазнала збитків на мільярди доларів.
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