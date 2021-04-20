Вантажне судно HOEGH PUSAN сіло на мілину у районі Тузли, неподалік від турецького Стамбулу. Це сталося в ніч проти 20 квітня.

180-метрове вантажне судно йшло під прапором Сінгапуру. Наразі триває рятувальна операція, повідомили у губернаторстві Стамбула. Читайте також Жінку-капітана у Єгипті хибно звинуватили у блокуванні Суецького каналу Турецька влада вже відправила на місце інциденту швидкий рятувальний човен KIYEM-3 та рятувальний буксир SALVAGE-7. За попередніми даними, постраждалих немає. Не зафіксували й майнових збитків чи забруднення навколишнього середовища.

Де корабель сів на мілину / Ілюстрація Sabah Інцидент з Ever Given: основне 23 березня у Суецькому каналі сів на мілину контейнеровоз Ever Given сів на мілину.

6-денне блокування Суецького каналу спричинило збитки близько на 1 мільярд доларів.

Адміністрація каналу наголосила, що судно перебуватиме в Єгипті, поки компанія-власник не компенсує збитки.

Через блокування Суецького каналу збитки самого Єгипту оцінюють у 12 – 14 мільйонів доларів щодня.

Водночас світова торгівля втратила за цей час близько 10 мільярдів доларів.