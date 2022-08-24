Ракетные обстрелы Запорожья и "хлопок" в Донецке и Токмаке: основное за 182 день войны

Украинские защитники и защитницы ровно 6 месяцев смело противостоят врагу. Все вместе – дипломаты, политики, военные, врачи, предприниматели и обычные люди – приближаем нашу победу.

О победах и достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей обстановке в стране – читайте в материале 24 канала.

Читайте также Второй саммит Крымской платформы и очередной "хлопок" на полуострове: основное за 181 день войны

05:53 Под утро Дня Независимости воздушные тревоги прозвучали в ряде областей. Напоминаем о том, что враг чрезвычайно коварен, так что не стоит игнорировать сирены в этот и последующие дни. Это может спасти вам жизнь.



Карта воздушных тревог утром 24 августа выглядит так / Скриншот карты

05:01 Почти через час поступила официальная информация по Запорожью. Стало известно, что во время второй за ночь атаки враг снова попал в инфраструктурный объект, сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев. Что это за объект не сообщают, но известно, что на месте попадания уже работают экстренные службы.

04:03 Вскоре поступило сообщение от жителей Запорожья. Они сообщили, что в городе снова раздались мощные взрывы. Заметим, что по состоянию на 04.10 официальной информации об этом не поступало.

03:27 Во многих областях Украины прозвучали сирены. Во время воздушной тревоги жители Днепра слышали звуки, подобные взрывам.

02:37 В ОК "Юг" поделились актуальной сводкой за минувшие сутки. В ведомстве отметили, что ВСУ ударили как по живой силе врага, так и по технике в регионе. Среди потерь кафиров:

13 единиц личного состава;

самоходная гаубица "Мста-С";

3 единицы автомобильной техники;

и склад боеприпасов в Нововоскресенском.

01:27 Между тем пользователи сети рассказывают об очередных взрывах в оккупированном Донецке и Токмаке. Местные телеграмм-каналы сообщили, что в Донецке вспыхнул пожар. Заметим, что русские пропагандисты продолжили теряться в показаниях. Сначала они сообщали о "работе ПВО", а затем – пожаре в домах.

00:46 В ночь на 24 августа российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. Это буквально через несколько минут подтвердил глава ОВА Александр Старух. Он тогда отметил, что данные о пострадавших уточняются. В то же время известно, что во вражескую атаку попал объект инфраструктуры в Шевченковском районе.