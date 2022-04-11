19 500 мертвых оккупантов и 725 танков: каковы потери России в войне

Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов и технику. По состоянию на утро 11 апреля захватчиков на украинской земле стало на 19300 меньше. Враг потерял уже 725 танков.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о приблизительных потерях противника с начала войны и до 11 апреля.

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Потери врага в войне

В Россию уже не вернутся, по меньшей мере, 19 500 ее военных – их обезвредили украинские защитники. Захватчики потеряли немало своей техники:

танков – 725 единиц,

боевых бронированных машин – 1 923 единиц,

артиллерийских систем – 347 единиц,

РСЗО – 111 единиц,

средства ПВО – 55 единиц,

самолетов – 154 единиц,

вертолетов – 137 единиц,

автомобильной техники – 1 387 единиц,

корабли и катера – 7 единиц,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 119,

специальная техника – 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе уточнили, что точные данные уточняются. Ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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