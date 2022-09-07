ВСУ освободили новые населенные пункты на Юге, отчет МАГАТЭ о ЗАЭС: основное за 195 день войны

Украинские защитники и защитницы продолжают смело противостоять врагу. Все вместе – дипломаты, политики, военные, врачи, предприниматели и обычные люди – приближаем нашу победу.

О победах и достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей обстановке в стране – читайте в материале 24 канала.

Читайте также Отключение последней линии ЗАЭС, ПВО в Винницкой и Николаевской областях: основное за 194 день войны

23:48 В Киеве на Софийской площади почтили память погибших бойцов в результате теракта в Еленовке. С момента трагедии уже прошло 40 дней.

Акция памяти в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

23:07 Зеленский традиционно обратился к украинцам. Президент прокомментировал визовые ограничения ЕС для россиян, а также похвалил воинов ВСУ.

Смотрите обращение Зеленького за 6 сентября:

22:45 Новая глава британского правительства Лиз Трасс после избрания позвонила по телефону Владимиру Зеленскому. Он стал первым иностранным политиком, с которым пообщалась Трасс.

22:43 Возле Чернобаевки и Голой Пристани Херсонской области слышали взрывы.

22:30 Улицы Василькова теперь будут именоваться именами Героев Украины и "призраков Киева":

летчика Вячеслава Ерко;

летчика Александра Бринжалы;

волонтера, участника Евромайдана и общественного деятеля Дмитрия Гончаренко.

22:02 Рассказали подробности спасения 2-летнего мальчика, сильно пострадавшего от взрыва на выставке в Чернигове. Первыми ребенка спасали военные. Инструктор по тактической медицине случайно оказался в нужный момент на благотворительной ярмарке.

21:29 Омбудсмен Дмитрий Лубинец раскритиковал отчет миссии МАГАТЭ после визита на ЗАЭС. Он заявил, что в МАГАТЭ проигнорировали военные преступления, которые совершают российские оккупанты в отношении работников ЗАЭС.

20:57 Вечером в оккупированном Энергодаре несколько часов раздаются взрывы. Россия ударила по меньшей мере по 5 местам, в результате чего в Энергодаре снова частично пропал свет и вода.

20:43 В Белом доме заявили, что не будут признавать россию спонсором терроризма. Представитель Белого дома Карин-Жан Пьер заявила, что соответствующий шаг может привести к ослаблению поддержки Украины.

20:00 Гауляйтер артем бардин, автомобиль которого взорвали в оккупированном Бердянске, умер. О его смерти сообщают украинские журналисты и российские СМИ.

19:45 ВСУ нанесли 8 авиаударов по вражеским войскам на Востоке и Юге. В результате уничтожена боевая техника и средства ПВО врага.

19:41 ВСУ во время наступления освободили некоторые населенные пункты на Юге. Освобожденные населенные пункты не называют, однако готовят официальное сообщение.

19:08 В Генштабе ВСУ заявили, что россии приходится отводить все больше своих подразделений из-за потерь. Подразделения отводятся для восстановления боеспособности.

18:47 В Украине окончательно запретили деятельность Партии Шария. Кассационный административный суд в составе Верховного суда отклонил апелляционную жалобу пророссийской партии.

18:28 Каховскую ГЭС подключили к энергосистеме после отключения станции 5 сентября в результате боевых действий. В результате боевых действий вокруг Каховской ГЭС были неоднократные кратковременные отключения.

17:58 Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Президента проинформировали о ситуации на фронте и успехах наших военных.

17:48 На Юге ночью ВСУ ударили по вражеским переправам возле Дарьевки и Голой Пристани. За прошедшие сутки враг потерял на Юге 35 единиц живой силы и 4 боевых машины пехоты.

17:42 МАГАТЭ в отчете по итогам своего визита на Запорожскую АЭС подтвердило, что россия разместила технику и военных на территории ЗАЭС. Также миссия МАГАТЭ зафиксировала присутствие экспертной группы "росатома"

17:18 Министр обороны Украины Алексей Резников перед "Рамштайн-5" пообщался с французским коллегой Себастьеном Лекорном. Министры обсудили новые шаги по налаживанию сотрудничества, направленного на укрепление возможностей украинской армии. Также стороны заявили о необходимости создания миссии ООН и ЕС для Запорожской АЭС.

16:34 Европейская комиссия официально выступила с предложением полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией. На практике для российских заявителей это будет означать увеличение цены визового сбора, времени рассмотрения заявки и более ограниченные правила.

16:33 Во временно оккупированных Херсоне и Голой Пристани снова "хлопок". Сообщается о точечных ударах ВСУ по военным объектам оккупантов.

15:44 После ракетного удара по нефтебазе в Кривом Роге продолжается ликвидация пожара. Сейчас пожар удалось локализовать.

15:10 В центре оккупированного Бердянска прогремел взрыв возле админзданий, захваченных россиянами. Также в центре города якобы произошла стрельба.

15:02 Оккупанты в Херсонской области отказались ремонтировать Антоновский мост. Коллаборант кирилл стремоусов признал, что после ударов ВСУ в этом уже нет смысла.

14:33 Семьи украинских военнопленных через 40 дней после теракта в Еленовке до сих пор не знают о количестве погибших и пострадавших. Ни ООН, ни Красный Крест не получили доступа к месту теракта в Еленовке.

13:57 Стало известно, что 24 канал запускает вещание на еще одном спутнике. Причиной стали массовые атаки россиян. С 6 сентября вещание запущено в тестовом режиме на спутнике ASTRA 4A.

Параметры сигнала:

Астра4А 4,8*E

11766 H

DVB-S2

8PSK

30000

FEC 2/3

13:48 Петр Андрющенко отметил, что в Мариуполе усиливается партизанское движение. Он добавил, что начинают распространять слухи о том, что защитники "Азовстали" все еще не покинули город. И это оказывает большое влияние на общие настроения захватчиков.

13:35 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко показал видео. На нем можно увидеть, как огнеборцы пытаются обуздать пожар на нефтебазе в Кривом Роге. Он также поблагодарил их за выполнение сложной и опасной работы.

Как пожарные занимаются ликвидацией огня на нефтебазе в Кривом Роге: смотрите видео

13:05 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал больше о утренних обстрелах центра города. Он отметил, что зафиксировано два "прилета" ракет. По предварительной информации, речь идет о С-300.

Одна из них попала в крышу пятиэтажки, в результате чего три этажа разрушены до основания. До сих пор идет разбор завалов. По словам главы ОВА, жителей отселили заранее. Это позволило предотвратить жертвы. Еще одна ракета попала во двор административного здания. По предварительной информации, там тоже обошлось без пострадавших.

Последствия утреннего обстрела Харькова / Фото с телеграма Синегубова

12:59 В Энергодаре раздался мощный взрыв. Как рассказал мэр Дмитрий Орлов, в результате этого пропал свет, а также вода в городе. Горожан предупреждают, что это может быть очередная провокация. Поэтому их призывают быть осторожнее.

12:42 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что жителей города хотят отправлять "на мясо". Он отметил, что россияне планируют объявить мобилизацию, чтобы те, кого оккупанты еще не убили, погибли на фронте.

12:22 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о достижениях наших военных на фронте. Он отметил, что за минувшие сутки ВСУ удалось продвинуться на несколько сотен метров в Луганской области. Это стало возможным после попытки врага атаковать. Она была неудачной, что позволило нашим военным не только пойти вперед, но и закрепиться на новых рубежах.

12:19 В Офисе генпрокуратуры сообщили актуальные сведения об обстреле Кривого Рога. В ведомстве отметили, что в результате удара никто из гражданских не пострадал.

12:09 Стало известно, что Украина вернула тела еще 25 павших в войне против россии Героев. Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.

11:57 Правоохранителям удалось задержать жителя Умани. Мужчина собирал документы для генштаба россии. Но вместо вознаграждения от неприятеля он получил настоящий срок. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

11:40 Стало известно, что в Харькове сгорел дом Героя Небесной Сотни Владислава Зубенко. Его и еще несколько других домов вспыхнули в результате ночных обстрелов Индустриального района Харькова.

11:20 В Запорожье готовятся к сложному отопительному сезону. Секретарь городского совета Анатолий Куртев подчеркнул, что в критическом случае будут работать централизованные пункты обогрева. Их будут обустраивать как в ряде государственных объектов, так и в убежищах.

11:04 Стало известно, что из-под развалин домов в Харькове, атакованных врагом, достали трех человек. По предварительной информации они не пострадали.

10:59 Между тем, поступила информация о том, что враг теперь покупает оружие у Северной Кореи. Речь идет о поставках в страну-агрессор артиллерии, а также снарядов к ней.

10:13 Появилась дополнительная информация по обстрелам Харькова утром 6 сентября. Стало известно, что ракетами враг атаковал два дома в Киевском районе в центре города.

09:47 В Воздушных силах ВСУ сообщили об очередных достижениях. В ведомстве отметили, что около 08:00 удалось сбить пять из шести крылатых ракет Х-101, выпущенных из авиации из Каспийского моря. Также "приземлили" вертолет Ка-52 "Аллигатор".

09:38 Поступила более подробная информация о том, куда попал враг в Кривом Роге. Как отметил глава ОВА Валентин Резниченко, оккупанты попали в нефтебазу. В результате вспыхнул масштабный пожар, который обуздывают пожарные и пожарный поезд. Что касается масштабов разрушения и информации о пострадавших, то эти сведения все еще уточняются.

09:35 К непростой зиме готовятся как в Украине, так и Европе. Так, французский президент Эммануэль Макрон призвал сократить потребление электроэнергии. Он попросил снизить свои расходы на 10%. Сейчас говорится о добровольном сокращении. Если граждане страны прислушиваться не будут, то зимой не исключают 2-часовое отключение электроэнергии в домохозяйствах.

09:15 В Харькове сообщили о взрывах. А уже в 09:18 соответствующую информацию подтвердил глава ОВА Олег Синегубов. Заметим, что в этот момент в области идет воздушная тревога. Будьте осторожны.

08:49 Глава Харьковской ОВ Олег Синегубов рассказал детали ночного ракетного удара по областному центру. Он отметил, что в Индустриальном районе повреждения получили 2-этажное здание, а также разрушен частный жилой дом. В нем собственно и находилась на момент удара 73-летняя женщина. К сожалению, она погибла под завалами.

Последствия ночных обстрелов Харькова / Фото из телеграмма Синегубова

Также известно, что за прошедшие сутки враг обстреливал Харьковский, Богодуховский и Лозовский районы. Кроме того, Синегубов сообщил, что в Золочеве от рук врага погибли двое мужчин 39 и 52 лет.

08:37 Наконец-то мы можем отметить маленький юбилей. На "концерт кобзона" уже отправились 50 150 российских бойцов. Причем свои "приглашения" за прошедшие сутки получили еще 350 оккупантов.



Актуальные потери врага по состоянию на 6 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

08:28 Во время воздушной тревоги раздались взрывы также в Запорожской и Николаевской областях. Местные жители сообщают о том, что после этого в небо поднялись густые тучи дыма. Вероятно, оккупантам удалось куда-то попасть. Более подробную информацию сообщим впоследствии.

08:08 Стало известно о взрывах в Кривом Роге. Сначала предполагали, что это работа ПВО. Позже глава военной администрации Александр Вилкул сообщил, что зафиксирован "прилет" по городу. Над ним уже поднялся густой столб дыма, который было видно было практически из любого района.

07:47 В эту ночь враг обстрелял Никопольщину. Как отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, по ней враг трижды бил из "Градов".

В Никополе оккупанты открывали огонь по жилым кварталам. Известно, что ранения получили два человека – мужчина и женщина. Они доставлены в больницу, а состояние их оценивают как средней тяжести. Повреждения получили 20 многоэтажных и 11 частных домов. Известно, что один дом разрушен до основания. Кроме того, захватчики попали в детский сад, два лицея, центр технического творчества, а также спортивный клуб.

Ночью враг обстрелял Никопольский район / Фото из телеграмма Резниченко

07:08 По всей территории Украины раздалась воздушная тревога. Сначала она была включена на Востоке и Юге, а потом уже в остальных областях нашей страны. В ходе сирен стало известно о взрывах сразу в нескольких областях. В частности, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской.

06:52 Украинские военные нанесли более 30 авиаударов по российским военным. Удалось повредить несколько взводных опорных пунктов, около пяти позиций ЗРК, а также артиллерийскую батарею врага.

05:44 В ГУР МО рассказали, что россияне не пустили представителей миссии МАГАТЭ в кризисный центр ЗАЭС. В ведомстве отмечают, что оккупантам там "есть кого и что скрывать". В то же время стало известно, что сотрудники станции массово увольняются.

04:23 Стало известно, что по скоплению техники врага в Новой Каховке бьют наши военные чуть ли не всю ночь. Заметим, что оккупанты пытаются туда перебросить свои машины, чтобы усилить своих бойцов. С Новой Каховки оккупантскую технику переправами через Днепр пытаются перевезти на другую сторону, где и ведутся основные боевые действия.

03:41 Российские военные не перестают обстреливать Харьков. Ночью враг несколько раз обстрелял город. Известно, что в результате атаки погибла женщина. Ее тело обнаружили под завалами дома, передает мэр Игорь Терехов.

02:48 Кроме того, на Юге враг понес немалые потери. Над Высокопольем удалось сбить беспилотник типа "Орлан-10", а над Андреевкой – две ракеты Х-59. В целом на Юге за минувшие сутки враг потерял:

86 оккупантов;

4 танка;

12 единиц автобронетехники;

4 гаубицы 152 калибра "Мста-Б" и "Мста-С";

3 пушки 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С";

станция связи и противотанковый ракетный комплекс;

на Николаевщине – уничтожена ракета "Искандер" и вертолет Ка-52;

в районе Высокополья – беспилотник "Орлан-10";

в районе Андреевки – две ракеты Х-59.

02:36 В ОК "Юг" опубликовали сводку, в которой рассказывают о ситуации в регионе за минувшие сутки. Известно, что оккупанты нанесли 24 удара авиацией, а также трижды били ракетами. Захватчики атаковали Херсонскую, Днепропетровскую, а также Николаевскую области.

02:23 Стало известно, что ВСУ ударили точечно по технике оккупантов в Новой Каховке. Уже в 03:09 поступило сообщение еще об одном ударе, а в 03:54 – еще один.

00:59 Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что 6 сентября агентство отчитается о миссии на Запорожской АЭС. Тогда же обществу опубликуют выводы, к которым пришли во время проверки на объекте, захваченном российскими военными. Заметим, что в настоящее время на станции осталось два представителя миссии.

23:50 Корреспонденты "Суспильного" рассказали, что в Голой Пристани Херсонской области раздавались мощные взрывы. Об этом они сообщили, ссылаясь на местных жителей.