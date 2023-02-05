"2 часа есть, 12 – нет": Укрэнерго дало реалистические прогнозы со светом в Одессе

На 5 февраля в Одессе остаются значительные проблемы с электроэнергией. В настоящее время 280 – 290 тысяч абонентов имеют ограниченное энергоснабжение.

Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий на брифинге. 24 Канал. По его словам, у жителей Одесщины сейчас есть только по 2 часа света.

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Какая ситуация со светом в Одессе

Как рассказал Кудрицкий, в Одессе и районе 280-290 тысяч абонентов имеют ограниченное энергоснабжение. 4 февраля у людей было 2 часа света и 12 часов – его не было.

Однако глава Укрэнерго пообещал, что объект энергетической инфраструктуры, который позволит вернуться к обычным графикам отключения света, будет отремонтирован до конца недели.

Так, Одесса вернется к обычным графикам отключения света ориентировочно с 10 февраля.

По словам Кудрицкого, в город свозят генераторы, чтобы подключать критическую инфраструктуру. По мере перевода критической инфраструктуры на автономные источники питания графики отключений, которые сразу после аварии были +2/-12, будут постепенно смягчаться до +2/-8.

Глава Укрэнерго добавил, сейчас компания в усиленном режиме восстанавливает все энергообъекты в области, пострадавшие от российских атак. Энергетики сфокусировались на одном из них, который позволит как можно быстрее возобновить электроснабжение Одессы и Одесского района.