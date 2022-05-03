2 дня без мобильной связи: депутат рассказал, какие операторы уже доступны в Херсоне

В оккупированном Херсоне 30 апреля россияне отключили украинских провайдеров. У местных жителей 2 дня не было мобильной связи и интернета. Однако теперь связь начала восстанавливаться.

Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета и член теробороны Сергей Хлань в эфире 24 канала.

К теме Российские оккупанты мешают тушить пожары в Херсонской области: со спасателями исчезла связь

Проблема с мобильной связью в Херсоне

По его словам, в оккупированном городе еще вечером 2 мая начала появляться мобильная связь оператора Vodafone. До этого фактически двое суток жители Херсона были без мобильной связи.

Оккупанты удачно манипулировали этим фактом, что якобы украинская власть отказывается помогать и бросила херсонцев. В очередной раз их лживые заявления звучали для разжигания напряжения в городе,

– заявил депутат.

Сергей Хлань уверяет, что оккупанты воспользовались аварией и начали отключать интернет намеренно по всей области.

"В это время они начали обвинять украинскую власть в якобы "отказе от Херсона". Обращаюсь ко всем херсонцам – оккупанты так действуют, потому что им долго удержаться не удастся, мы обязательно освободим город из оккупации", – добавил он.

Есть ли у херсонцев доступ к украинским ресурсам? Депутат отметил, что когда был заблокирован мобильный интернет и, вместе с этим, оккупанты отключили "Укртелеком", то возможности выходить в интернет у херсонцев не было.

Кроме того, оккупанты сделали доступ к крымскому интернету, чтобы отслеживать трафик херсонцев и их переписку.

Какие операторы уже доступны в Херсоне

По словам Сергея Хланя, сейчас в оккупированном Херсоне уже работает Vodafone и Lifecell, местами появляется Kyivstar.

Однако местная телевизионная компания ВТВ начала работать на оккупантов, они распространяют российскую пропаганду. Надо нашей власти заблокировать все финансовые операции этой компании и возможность технически выходить в эфир,

– добавил он.

По его мнению, нужно следить, не переходят ли наши телевизионные каналы на сторону врага, и все такие попытки сразу блокировать.

На захваченной Херсонщине снова доступны некоторые операторы: комментарий Хланя



Последние новости из оккупированного региона

Россияне хотят организовать во временно оккупированном Херсоне новую фейковую квазиреспублику. Руководитель разведки Кирилл Буданов рассказал о 2 сумасшедших планах Кремля на этот счет.

По его словам, оккупанты хотят возродить Таврическую губернию или создать так называемый "небесный город". По замыслу России он должен включать Одесскую, Херсонскую и часть Николаевской области, а также Днепр и часть Донецкой области.

Добавим, что в Скадовске 29 апреля враг назначил свою оккупационную власть. Несмотря на это, законная украинская власть продолжает работать и выполнять свои обязанности.

Россияне также похитили старосту села Змиевка Николая Куривчака. Где находится местный чиновник – пока неизвестно.

Российские военные до смерти замучили ветерана АТО Назара Кагальняка. Нелюди похитили мужчину, жестоко издевались над ним 2 недели, а потом полуживого привезли домой. Родные отвезли бойца в больницу, однако медики уже не успели его спасти.

В начале мая россияне планируют запустить в Херсонской области рубли вместо гривен. А ближе к середине мая у оккупантов запланирован так называемый "референдум".

Видео по теме – российский пропагандист "спалился" в эфире