Про це розповів депутат Херсонської облради та член тероборони Сергій Хлань в ефірі 24 каналу.

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Проблема з мобільним зв'язком у Херсоні

За його словами, в окупованому місті ще ввечері 2 травня почав з’являтися мобільний зв'язок оператора Vodafone. До того фактично 2 доби мешканці Херсону були без мобільного зв'язку.

Окупанти вдало маніпулювали цим фактом, що начебто українська влада відмовляється допомагати та покинула херсонців. Вчергове їх брехливі заяви лунали для розпалювання напруги в місті,

– заявив депутат.

Сергій Хлань запевняє, що окупанти скористалися аварією та почали відключати інтернет навмисно по всій області.

"В цей час вони почали звинувачувати українську владу у нібито "відмові від Херсону". Звертаюся до всіх херсонців – окупанти так діють, бо їм довго втриматися не вдасться, ми обов'язково визволимо місто з окупації", – додав він.

Чи мають доступ херсонці до українських ресурсів? Депутат зазначив, що коли був заблокований мобільний інтернет і, разом з цим, окупанти відключили "Укртелеком", то можливості виходити в інтернет херсонці не мали.

Окрім того, окупанти зробили доступ до кримського інтернету, щоб відслідковувати трафік херсонців і їхні листування.

Які оператори вже доступні у Херсоні

За словами Сергія Хланя, наразі в окупованому Херсоні вже працює Vodafone та Lifecell, подекуди з'являється Kyivstar.

Проте місцева телевізійна компанія ВТВ почала працювати на окупантів, вони розповсюджують російську пропаганду. Треба нашій владі заблокувати всі фінансові операції цієї компанії та можливість технічно виходити в ефір,

– додав він.

На його думку, треба слідкувати, чи наші телевізійні канали не переходять на сторону ворога, і всі такі спроби одразу блокувати.

На захопленій Херсонщині знову доступні деякі оператори: коментар Хланя



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За його словами, окупанти хочуть відродити Таврійську губернію або створити так зване “небесне місто”. За задумом Росії, воно має включати Одеську, Херсонську та частину Миколаївської області, а також Дніпро та частину Донецької області.

Додамо, що у Скадовську 29 квітня ворог призначив свою окупаційну владу. Попри це, законна українська влада продовжує працювати та виконувати свої обов'язки.

Росіяни також викрали старосту села Зміївка Миколу Курівчака. Де перебуває місцевий чиновник – наразі невідомо.

Російські військові до смерті закатували ветерана АТО Назара Кагальняка. Нелюди викрали чоловіка, жорстоко знущалися з нього 2 тижні, а тоді напівживого привезли додому. Рідні завезли бійця до лікарні, однак медики вже не встигли його врятувати.

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