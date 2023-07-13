2 "Калибры", "Искандер" из Крыма и 20 "Шахедов": в Воздушных силах рассказали о ночной атаке

В ночь на 13 июля российские захватчики атаковали Украину "Шахедами" и крылатыми ракетами "Калибр". Также был зафиксирован пуск одной баллистической ракеты.

К счастью, украинская ПВО сработала мощно. Известно, что было уничтожено 20 дронов-камикадзе. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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По словам Игната, ночью 13 июля были зафиксированы "Шахеды", крылатые ракеты и одна баллистическая ракета типа "Искандер-М". Баллистику запустили из оккупированного Крыма – района Джанкой.

Две крылатые ракеты типа "Калибр" были запущены с Черного моря – они уничтожены на разных направлениях.

Также были зафиксированы ударные БПЛА типа "Шахед". Было 2 направления атаки – это Приморско-Ахтарск и с севера – Курское направление.

Игнат подчеркнул, что большинство дронов атаковали Киевщину. Там значительная часть БПЛА была уничтожена.

Есть успешная работа ПВО. Уничтожены 20 иранских "Шахедов". Все БПЛА были поражены. Также уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр",

– подчеркнул спикер Воздушных сил.

Кстати, 13 июля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были сбиты ракета "Калибр" и четыре дрона-камикадзе типа "Shahed 136/131". Кроме того, поздно вечером в небе над Днепропетровщиной наши защитники сбили беспилотник агрессора.

Позже в Воздушных силах также подтвердили, что 13 июля российские оккупанты атаковали Украину 20-ю ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Направления атаки – северо-восточное (Курск) и юго-восточное (Приморско-Ахтарск). Также противник применил две крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и одну баллистическую – "Искандер-М" (Джанкой, Крым).

"В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно на Киевщине. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". Относительно последствий пуска ракеты с ОТРК "Искандер-М" информация уточняется. К отбитию вражеской атаки привлекались зенитные ракетные подразделения, истребители авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины", – рассказали в ведомстве.

Отметим, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 15 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

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