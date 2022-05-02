2 мая будет работать эвакуационный коридор из Энергодара в Запорожье на собственном авто

Из Энергодара в Запорожье 2 мая будет работать эвакуационный коридор. Люди могут выехать на собственном транспорте.

Эвакуация будет проходить двумя путями. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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2 мая открыт эвакуационный коридор на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье,

– написал Орлов.

Выехать можно следующими путями:

через Васильевку – Каменское:

через Токмак – Орехов.

Эвакуация в Украине: последние новости

1 мая Владимир Зеленский сообщил украинцам об успешной эвакуации из Мариуполя. 100 человек удалось вывезти с завода "Азовсталь". Среди них были дети, младенец, женщины и пожилые люди.

2 мая эвакуация из Мариуполя продолжается. Начало запланировано на 7 утра.

Также 1 мая стало известно, что водитель эвакуационного автобуса, который накануне обстреляли в Попасной, жив. Российские оккупанты взяли его в плен. Захватчики заставили водителя говорить, что украинские власти не занимаются эвакуацией людей. Их якобы бросили на произвол судьбы. "Интервью" показали на центральном российском телеканале.

Эвакуация с Луганской области продолжается, несмотря на беспощадные обстрелы. Ежедневно людей вывозят из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Горной общины. Из Попасной эвакуацию временно приостановили из-за обстрела автобусов. Глава Луганской ОВА каждый день призывает людей не ждать последнего критического момента, а ехать в безопасные районы.

Эвакуироваться из горячих точек можно и на поездах. Укрзализныця ежедневно назначает дополнительные рейсы. График эвакуационных поездов можно посмотреть по ссылке.

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