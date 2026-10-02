Дрон мог упасть в Румынии недалеко от Украины: на месте прилета вспыхнул пожар

В ночь на 2 октября на территории Румынии недалеко от украинской границы упал воздушный объект, вероятно, беспилотник. В результате падения вспыхнул пожар, однако жертв или повреждений зафиксировано не было.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

Подробности инцидента

В ведомстве сообщили, что их система радиолокационного наблюдения зафиксировала атаки БПЛА на гражданские и инфраструктурные объекты Украины вблизи речной границы с Румынией.

Сигнал об инциденте в районе села Плауру в северной части уезда Тулча поступил около 05:00. На место экстренно направили пожарный расчет и бригады Минобороны.

Территорию падения объекта оцепили, а специализированные группы оборонного ведомства начали расследование.

Хотим отметить, что радиолокационные системы Министерства национальной обороны не зафиксировали прошлой ночью никаких несанкционированных вторжений в воздушное пространство страны,

– говорится в заявлении.

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Напомним, 30 сентября возле села Бранешты в Молдове взорвался беспилотник с маркировкой "Герань-4". Он зацепился за деревья, упал возле трассы и взорвался, образовав воронку. Из-за нарушения воздушного пространства МИД Молдовы вызвал посла России.

В тот же день БПЛА упал менее чем в 10 километрах от города Бендеры, также в Молдове. Он взорвался на высоте около 40 метров после столкновения с опорой линии связи.