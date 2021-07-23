Проведет более 20 лет в тюрьме: в Чехии белоруса осудили из-за войны против Украины

В Чехии осудили гражданина Беларуси Алексея Фадеева за участие в войне на востоке Украины на стороне российских наемников. Мужчина получил 21 год тюрьмы.

Фадеев жил в Праге. В 2014 – 2016 годах несколько раз ездил на Донбасс, поддерживая оккупантов.

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В сентябре 2020 года суд Праги признал Фадеева виновным в "участии в организованной преступной группировке". Его приговорили к 4,5 годам заключения. Однако прокуратура настаивала, что Фадеев совершил теракт. Для суда доказательств было недостаточно.

В конце концов, прокуроры подали на апелляцию.

Фадеев все отрицал

Белорус утверждал, что не участвовал в боях, а лишь "помогал". Якобы он поехал в Украину, чтобы "защитить мирное население".

В итоге белорус получил 21 год заключения. Это подтвердил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Высокий суд Праги изменил квалификацию преступлений А. Фадеева на "терроризм", да еще и в составе организованной преступной группировки, и присудил ему 21 год лишения свободы… Дальше будет,

– сказал Перебийнис.

Заметим, в июне 2021 года в Чехии к 20 годам тюремного заключения приговорили 32-летнего Мартина Кантора. Он тоже воевал на Донбассе на стороне оккупантов.