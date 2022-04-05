20-летний оккупант, находившийся в Буче, обещает вернуться "резать головы"

Украине удается идентифицировать извергов, которые совершали геноцид украинцев в Буче. Оккупанты кичатся совершенным и обещают "повторить".

20-летний оккупант Михаил Трач из Владивостока был в Буче, пытал и убивал мирных украинцев. Отброс даже не собирается скрывать своих деяний, а наоборот – кичится ими.

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Восхваление оккупанта

После того, как выродка удалось идентифицировать, на его страницу в социальной сети "ВКонтакте" пришли украинцы, обвинившие его в преступлениях. 20-летний отброс из Владивостока не стал отрицать своих поступков, а пообещал "опять приехать и резать наши головы".

Скриншоты заявлений оккупанта из телеграма Андрея Цаплиенко

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