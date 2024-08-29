Об этом сообщил представитель Федерального бюро расследований Кевин Роек. Он добавил, что нападающий более 60 раз искал информацию о Дональде Трампе и президенте США Джо Байдене.

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Что побудило Крукса совершить покушение на Трампа

Впоследствии в начале июля Томас Крукс зарегистрировался на встречу Трампа с избирателями в Пенсильвании.

Мы видели ... постоянные, детальные попытки по планированию атаки на определенных событиях, то есть он рассматривал любое количество событий или целей,

– сказал Кевин Роек.

ФБР еще не смогло определить, что побудило Крукса совершить покушение на Трампа. Роек отметил, что также не удалось найти никаких признаков того, имел ли нападающий сообщника или действовал в интересах какого-то государства.

Также, по словам ФБР, в крови Томаса Крукса не обнаружили следы наркотических веществ или алкоголя.

Напомним, что 13 июля Томас Крукс совершил покушение на кандидата в президенты США. Пуля задела только ухо Дональда Трампа. В результате стрельбы погиб один из зрителей предвыборного митинга, двое были ранены.