С 20 марта комендантский час в Николаевской области будет действовать по-другому

Николаевская область находится под постоянным обстрелом русских военных. Поэтому в регионе с 20 марта изменят продолжительность комендантского часа.

Комендантский час будет действовать с 20:00 вечера до 06:00 утра

С 20 марта комендантский час на территории Николаевской области будет действовать с 20:00 вечера до 06:00 утра. Соответствующее распоряжение подписал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Кстати Украинские военные провели деблокаду одного из населенных пунктов на Николаевщине

Назначен новый комендант

Новым комендантом Николаевской области назначен начальник Николаевского зонального отдела Военной службы правопорядка полковник Александр Лунев.

Александру Луневу поручили организовать и обеспечить осуществление мероприятий во время действия комендантского часа и специального режима светомаскировки на территории Николаевщины,

– говорится в сообщении Николаевской ОВА.

Кстати – Готовимся к работе, – Ким после долгого перерыва наконец вышел на связь: смотрите видео