20 марта состоится эвакуация из Мариуполя в Запорожье

Украина продолжает проводить эвакуацию мирного населения из-под обстрелов российских оккупантов. В воскресенье, 20 марта, состоится эвакуация из Мариуполя и Киевской области.

Эвакуация из Мариуполя продолжается

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает 24 канал.

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Она рассказала, что на 20 марта планируют эвакуацию для населенных пунктов Киевщины и выезд людей из Мариуполя в Запорожье.

Завтра планируем маршруты эвакуации для населенных пунктов Киевской области, продолжение эвакуации мариупольцев в Запорожье и доставку гуманитарных грузов в Харьковской области,

– заявила Верещук.

Из Мариуполя в Запорожье выехали более 4 тысяч человек

Министр сообщила, что 19 марта из Мариуполя в Запорожье эвакуировали 4 128 человек. Из них – 1 172 ребенка.

Также из города Мангуш в Бердянск микроавтобусами было перевезено почти 500 мариупольцев. Уже утром 20 марта мариупольцы смогут выехать на автобусах в Запорожье.

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