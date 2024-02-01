Военная помощь Украине: ЕС не создал спецфонд в 20 миллиардов евро, но продвинулся в вопросе

Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите 1 февраля не приняли решение об учреждении специального фонда в 20 миллиардов евро для военной поддержки Украины. В то же время в продвижении этого вопроса руководители стран Евросоюза имеют определенный прогресс.

Об этом со ссылкой на заявление по итогам саммита сообщила корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Сейчас в Европейском Союзе еще изучают, как помочь покрыть потребности Украины из-за агрессии России.

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ЕС достиг прогресса в вопросе спецфонда на 20 миллиардов евро

Европейский Совет подтвердил свою непоколебимую приверженность предоставлению Украине последовательной и надежной военной поддержки. Через Европейский фонд мира, тренировочную миссию ЕС для украинских военных и двустороннюю помощь Европейский Совет стремится обеспечить получение Украиной необходимых ресурсов для укрепления ее обороноспособности.

Однако решение о создании специального фонда в рамках Европейского фонда мира, направленного на предоставление Украине 20 миллиардов евро поддержки, все еще находится на стадии принятия. Ожидается, что этот вопрос будет решен до марта 2024 года, что позволит как можно быстрее начать реализацию фонда.

Кроме того, Европейский Союз выдаст 20 миллиардов евро, в случае принятия этого решения, не сразу, а в течение 4 лет, то есть по 5 миллиардов евро ежегодно.

Евросовет также призывает увеличить военную поддержку Украины. Это решение должны принять также до начала марта на основе предложения Жозепа Борреля и государств-членов.

Ранее верховный представитель ЕС по вопросам безопасности и обороны призвал выделять на военную поддержку Украины 5 миллиардов ежегодно.

ЕС ищет решение, как выделить 20 миллиардов евро Украине

Чтобы облегчить необходимые шаги, Европейский Совет рассмотрел предложенное увеличение общего финансового потолка фонда. Он призывает Совет ЕС достичь согласия о внесении изменений в Решение Совета (CFSP) 2021/509 до начала марта 2024 года. Это соглашение будет базироваться на предложении, выдвинутой Высоким представителем по Фонду поддержки Украины, а также на предложенных основных инструментах, с учетом предложений, внесенных государствами-членами.

В то же время председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что в вопросе создания специального фонда для Украины в 20 миллиардов евро европейские лидеры все же "достигли прогресса".

Лидеры ЕС достигли прогресса в выделении 20 миллиардов евро Украине / Фото с аккаунта Шарля Мишеля в соцсети Х

Лидеры ЕС также достигли договоренности, в которой отмечается насущная необходимость ускорить предоставление Украине боеприпасов и ракет. Обещание предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов еще больше подчеркивает эту насущную необходимость.

Как следствие, страны Европейского Союза призывают тщательно рассмотреть все возможные пути выполнения требований Украины и ускорить свои усилия.